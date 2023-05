As boas exibições de Ricardo Esgaio e a subida de rendimento do jovem Gonçalo Esteves fizeram Rúben Amorim abdicar de ir ao mercado para contratar um lateral-direito para o Sporting, apurou o CM.



Esgaio tem sido uma das apostas cegas de Rúben Amorim, tal como Paulinho. Trabalhou com ele em Braga e fez questão que o lateral regressasse ao Sporting, onde fez a formação.









Ver comentários