Rúben Amorim está obrigado a mexer na equipa no jogo desta quinta-feira com o Arsenal, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, sendo praticamente certo que Esgaio vai manter a titularidade na lateral direita e Gonçalo Inácio substitui Coates como o patrão da defesa do Sporting.











Este é considerado em Alvalade o jogo mais importante da época, depois do empate (2-2) na primeira mão. Rúben Amorim continua com Bellerín a fazer tratamento ao traumatismo do joelho esquerdo, pelo que Esgaio está firme no onze. Já a ausência de Coates na defesa vai ser preenchida por Inácio, que assume o centro da defesa a três, com St. Juste na direita e Matheus Reis na esquerda.