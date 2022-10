Esgaio pede a Rúben Amorim para não jogar. Veja agora, no 'Pé em Riste'

Ricardo Esgaio pediu a Rúben Amorim para não jogar frente ao Varzim, na Taça de Portugal. O Correio da Manhã apurou que o lateral do Sporting pediu tempo, ao técnico, para recuperar psicologicamente.



Este pedido foi aceite por Rúben Amorim, que deixou Ricardo Esgaio de fora dos convocados para o encontro com o Varzim, que terminou com a eliminação do Sporting da Taça de Portugal.





O jogador tem sido muito criticado pelos adeptos do Sporting. No segundo jogo com o Marselha, foi expulso e cometeu o penálti que adiantou a equipa francesa no marcador. Rúben Amorim deu um voto de confiança a Esgaio, depois do jogo da Champions.Mesmo assim, não foi suficiente para recuperar psicologicamente o jogador a tempo do encontro deste domingo, que o Varzim venceu por 1-0.