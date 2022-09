Ricardo Esgaio deve voltar à titularidade na equipa do Sporting, depois de confirmado um traumatismo no joelho direito de Porro.



O lateral-direito português tinha entrado no jogo com o Boavista para a posição de central e acabou por cometer uma grande penalidade sobre Martim Tavares, lance que permitiu aos axadrezados virarem o resultado para 2-1, impondo a terceira derrota na Liga ao emblema de Alvalade.









Ver comentários