Esloveno Damir Skomina é o árbitro do Sporting-Arsenal

Leões disputam na quinta-feira o primeiro posto do grupo E com o Arsenal.

O árbitro esloveno Damir Skomina vai dirigir o jogo entre o Sporting e os ingleses do Arsenal, em Alvalade, da terceira jornada do Grupo E da Liga Europa de futebol, anunciou esta segunda-feira a UEFA.



Skomina arbitrou apenas uma vez o Sporting, na derrota por 2-1 com o Borussia Dortmund, na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2016/17, tendo ainda dirigido o jogo entre Portugal e Rússia, em 07 de junho de 2013, na fase de qualificação para o Mundial2014, que a seleção portuguesa venceu por 1-0.



O esloveno já apitou outros clubes portugueses, com destaque para o Benfica, em que contabiliza seis partidas, quatro delas para a Liga dos Campeões: Manchester United (1-1 em 2011), Chelsea (derrota por 1-0 em 2012), Olympiakos (derrota por 1-0 em 2013) e Besiktas (3-3 em 2016).



Para a Liga Europa, arbitrou os 'encarnados' frente ao Marselha (vitória por 2-1 em 2010) e ao Tottenham (2-2 em 2014), tendo dirigido também um jogo dos FC Porto para a Liga dos Campeões, com o APOEL (vitória por 1-0 em 2009), e um do Sporting de Braga na Taça UEFA, com o Parma (vitória por 1-0 em 2007).



Internacional pela FIFA desde 2003, Skomina, de 42 anos, terá como assistentes os compatriotas Jure Praprotnik e Robert Vukan, como árbitros de baliza Matej Jug e Mitja Zganec e como quarto árbitro Manuel Vidali.



O Sporting disputa na quinta-feira o primeiro posto do grupo E com o Arsenal, ambos na liderança, com seis pontos, com os ucranianos do Vorskla Poltava e os azeris do Qarabag a partilharem a última posição, ainda sem pontos.