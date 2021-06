Espanha apurada para os oitavos de final do Euro 2020

A seleção espanhola selou esta quarta-feira a qualificação para os oitavos de final, no 2º lugar do Grupo E, com a maior goleada de sempre da sua história em fases finais de Campeonatos da Europa: 5-0 à Eslováquia, que está eliminada.

O jogo acabou em festa mas começou mal para Espanha. Morata falhou um penálti, o 5º seguido da seleção espanhola. Mas tudo se encaminhou num lance caricato: Sarabia acertou na trave, a bola subiu e o guarda-redes eslovaco acabou a socar o esférico para dentro da sua própria baliza.

Foi uma comporta que se abriu e Espanha chegou à ‘manita’, com golos de Laporte, Sarabia, Ferran Torres e mais um autogolo de Kucka.