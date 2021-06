Espanha sob pressão após empate com a Polónia

A Espanha continua sem ganhar no Europeu. Este sábado empatou com a Polónia, de Paulo Sousa, um resultado que deixa as duas seleções nas duas últimas posições do Grupo E, mas com possibilidades de passarem aos ‘oitavos’.









Com Morata e mais dez na equipa, tal como prometera o selecionador Luis Enrique, a Espanha entrou com vontade de vencer. Voltou a dominar, mas criou poucas oportunidades.

Foi a Polónia de Paulo Sousa a dar o primeiro sinal de perigo, num remate de longe. Acabaram por ser os espanhóis a marcar, por Morata (alvo de muitas críticas no primeiro jogo com a Suécia, 0-0). Primeiro, o árbitro anulou o lance por suposto fora de jogo, mas o VAR levou a festa aos espanhóis em Sevilha.





Os polacos não baixaram os braços e tiveram três chances para empatar. Lewandowski foi o mais perdulário, enquanto Swiderski teve o azar de disparar ao poste da baliza de Simon.





O começo do segundo tempo ficou marcado pela intensidade com sinal mais polaco. Lewandowski deu o empate à Polónia aos 54 minutos. Pouco depois a Espanha teve um penálti a seu favor mas Moreno atirou ao poste e na recarga Morata, com tudo para fazer golo, atirou ao lado. Tudo por decidir na última jornada do Grupo E.