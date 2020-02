O avançado do Benfica, Carlos Vinícius, continua a faturar e já leva 14 golos esta época, é o melhor marcador da Liga Portuguesa. O diário AS, de Espanha, já fala em "negócio do ano" para as águias e aponta o atacante ao Liverpool.Recorde-se que Vinícius custou 17 milhões aos cofres dos encarnados e tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.O AS avança mesmo que vários olheiros do líder do campeonato inglês estão a acompanhar o desenvolvimento do dianteiro encarnado.