Espanhol Natxo González treina Tondela

O Clube Desportivo de Tondela acaba de confirmar que o espanhol Natxo González é o novo treinador da equipa das beiras que participa pela quinta época consecutiva na I Liga portuguesa.

O treinador, de 52 anos, natural de Vitoria, no País Basco, que na época passada treinou o Desportivo da Corunha, onde não acabou a época, vai ser apresentado segunda-feira, às 11h00, no Estádio João Cardoso.



José Ignacio González Sáenz, conhecido no mundo do futebol por Natxo González, tem no seu currículo duas subidas de divisão, a primeira na época de 2012/13, com o Alavés, e a seguinte em 2015/16, com o Réus, colocando ambas as equipas na segunda liga espanhola.



O treinador passou por outras equipas espanholas, como o Sant Andreu e Saragoça, e terá agora a sua primeira experiência no estrangeiro, no comando da equipa beirã, que assegurou a manutenção da I Liga portuguesa na última jornada.