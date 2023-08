Especialista diz que não existe enquandramento para punir Sérgio Conceição por se recusar a deixar o relvado

Sérgio Conceição foi expulso, na noite desta quarta-feira, durante a final da Supertaça, que opunha o FC Porto ao Benfica. O treinador dos dragões recusou-se a deixar o relvado após a ordem dada pelo árbitro Luís Godinho. Lúcio Correia, professor de Direito do Desporto da Universidade Lusíada de Lisboa, acredita que será muito complicado punir o técnico azul e branco.Em declarações à TSF, o professor diz que a "situação complicada" se deve ao facto da leis vigentes não preverem uma punição para treinadores em caso de não cumprimento das ordens do árbitro. "Está prevista uma suspensão que vai de três meses a um ano. Mas atenção, é para o dirigente e não para o treinador", alertou Lúcio Correia.Para o professor universitário, o Conselho de Disciplina pode seguir dois caminhos, ou "enquadra a situação de ontem [quarta-feira] naquele artigo", ou considera o comportamento de Sérgio Conceição como uma agravante devido às ofensas que este proferiu.O FC Porto perdeu a Supertaça Cândido de Oliveira por 2-0, frente ao Benfica. O treinador dos dragões foi expulso, perto do final do jogo, por protestar uma falta a meio campo sobre Di María. Aquando da expulsão, Pepe já tinha sido expulso e o FC Porto já tinha visto o golo de Galeno ser anulado.Luís Godinho viu-se obrigado a pedir ao central Marcano para falar com Sérgio Conceição, que se recusava a abandonar o relvado após ordem de expulsão do árbitro do encontro.