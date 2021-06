Especialistas do treino em Lisboa no Congresso Mundial de Treinadores

As mais recentes investigações científicas e a partilha de experiências práticas vão reunir vários especialistas mundiais na área do treino no Congresso Mundial de Treinadores, a decorrer em Lisboa entre 17 e 21 de novembro.

"Treinadores, investigadores, cientistas, diretores técnicos e diretores desportivos reunidos para abordar questões do treino, conhecer novas investigações científicas e compartilhar experiências com e entre os principais especialistas em treino do mundo", refere a International Council for Coaching Excellence (ICCE) em comunicado.

O evento, que estava previsto para 2020, mas foi reagendado devido à pandemia de covid-19, vai ter como principais áreas de foco as "práticas eficazes de treino, desenvolvimento e formação de treinadores, modelos de formação de treinadores e outras questões relacionadas com o treino".

Os organizadores mudaram o figurino do evento, sendo que ao invés do habitual, com a feira de investigação e a conferência a estarem divididas, foi decidido unir as iniciativas.

"Misturando a investigação e a prática aplicada, combinando os dois fluxos das áreas do treino, para fornecer a ponte máxima entre investigação e prática", justifica a organização.

O fluxo de pesquisa será apresentado na parte inicial da conferência, "com foco em pesquisa e desenvolvimento de campo", enquanto da prática aplicada decorrerá posteriormente, "com foco em parcerias e partilhas de praticante-praticante e praticante-investigador para melhorar o 'network' e a excelência dos treinadores do mundo".

"Gostaríamos que os profissionais do treino de diferentes funções e que trabalham com vários tipos de atletas que partilhem as suas experiências e boas práticas", desafia a organização do evento, que conta com a colaboração da Confederação dos Treinadores de Portugal.

