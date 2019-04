Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esperados 12 mil adeptos do Benfica na invasão a Braga este domingo

Onda vermelha pedida pelo presidente das águias vai estar num dos jogos mais complicados na luta pelo título .

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 09:40

Não vai faltar apoio ao Benfica naquele que é, à partida, o teste mais complicado das águias na corrida ao 37º título de campeão. Ao que o CM apurou, são esperados cerca de 12 mil adeptos dos encarnados no Municipal de Braga, amanhã (17h30, Sport TV1).



O Benfica só teve direito aos regulamentares 1500 bilhetes, mas o Sp. Braga abriu a venda de ingressos para a bancada nascente superior ao público em geral.



Isso permitiu uma autêntica corrida aos bilhetes por parte dos adeptos do Benfica que não olharam ao preço: 30 e 60 euros. Esta sexta-feira, soube o CM, os ingressos mais baratos já estavam esgotados e os restantes muito perto disso. Os pontos de venda do Sp. Braga têm sido invadidos por adeptos das águias.



É habitual o forte apoio ao Benfica nas deslocações a Braga até porque existe uma grande concentração de adeptos dos encarnados no Minho. Contudo, tratando-se de um jogo muito importante para as águias manterem a liderança do campeonato, é esperada uma autêntica invasão à cidade dos Arcebispos.



Essa tem sido também a mensagem passada pelo presidente Luís Filipe Vieira. O presidente do Benfica tem apelado para que a "onda vermelha" invada todos os estádios onde a equipa terá de jogar até final do campeonato. O papel das casas do clube, na mobilização de adeptos, para a romaria a Braga e a outros estádios, tem sido muito elogiada internamente.



Na época passada, o Benfica venceu o Sp. Braga por 3-1 (18ª jornada). Nessa altura o emblema da Luz estava em terceiro, a cinco pontos do líder FC Porto. O clube da Luz contou então com mais de seis mil adeptos nas bancadas do recinto bracarense. Para amanhã espera-se o dobro de pessoas afetas ao emblema encarnado.



Pérolas desejadas

João Félix e Jota integram a lista dos 100 jogadores mais desejados, divulgada pela revista ‘World Soccer’. O avançado é seguido por Juventus, Real, Barcelona e Man. United enquanto Jota tem o Bayern, Real e Tottenham no seu encalce.



Vencer é a palavra de ordem das águias

O discurso de Bruno Lage para os seus jogadores na preparação para o importante duelo como o Sp. Braga tem na palavra vencer o foco principal, sabe o CM. O técnico quer ver a equipa a entrar forte no encontro, como tem sido hábito nos jogos da Liga, de forma a não dar hipóteses ao adversário.



Objetivo é o pódio

O Sp. Braga ocupa atualmente o quarto lugar da Liga a três pontos do Sporting. Com uma época aquém do inicialmente esperado, o técnico Abel Ferreira tem trabalhado a equipa no sentido de vencer o Benfica, com o terceiro lugar em mente. Outra motivação extra passa também por dar uma imagem bem diferente do jogo da primeira volta, em que os arsenalistas foram copiosamente derrotados na Luz por 6-2.



Goiano é esperança

Marcelo Goiano ainda pode recuperar a tempo para o duelo de amanhã como Benfica.



Murilo na calha

Murilo é a alternativa para o lado esquerdo da defesa caso Sequeira não esteja apto.



Decisões das águias

Depois do Sp. Braga, o Benfica joga com o Portimonense, Rio Ave e Santa Clara.



Benfica em sexto

O Benfica é a sexta equipa na Europa com mais golos (127). O Ajax lidera com 160.