"Espero voltar no próximo ano": Cristiano Ronaldo considerado jogador do ano

"Tenho de agradecer à comunidade árabe que sempre me recebeu muito bem. Agradeço também a quem votou, é uma grande honra receber este prémio e espero voltar no próximo ano". Foi assim que Cristiano Ronaldo reagiu este domingo, no Dubai, depois de ser distinguido como futebolista do ano 2019.É a sexta vez que o jogador português sai vitorioso dos Globe Soccer Awards, prémios entregues pela Associação Europeia de Agentes de Jogadores e pela Associação Europeia de Clubes, que arrebatou de forma consecutiva nos últimos quatro anos.Com alguns familiares presentes, CR7 foi exaustivo nos agradecimentos: "Tenho de agradecer à minha família, à minha namorada, ao Cristianinho, aos meus outros três filhos que estão no hotel, à família e amigos que nos veem em Portugal, aos meus colegas de equipa da Juventus e da Seleção, e ao meu empresário."Jorge Mendes voltou a ser distinguido como melhor empresário, enquanto João Félix se estreou como revelação. A noite só não foi perfeita para as cores portuguesas porque Fernando Santos perdeu a eleição de melhor treinador para Jürgen Klopp, técnico do Liverpool.Nada que desmotivasse Fernando Gomes, presidente da FPF: "Estes prémios consagram conquistas individuais, mas também o mérito e o sucesso de projetos e estruturas associados à formação que são fundamentais para o futebol português."João Félix recebeu este domingo o prémio revelação dos Globe Soccer Awards. "Obrigado ao Benfica, ao Atlético de Madrid e à minha família, que me apoiou sempre desde o início", disse o jogador, de 20 anos, que em julho se transferiu dos encarnados para os ‘colchoneros’.Jorge Mendes voltou a ser eleito o melhor empresário do ano. Desde que os Globe Soccer Awards começaram a ser entregues, em 2010, o agente português - que trabalha com CR7 e João Félix, entre outros - só falhou a eleição em 2016 (perdida para Mino Raiola), pelo que ontem somou o 9º triunfo em dez edições.