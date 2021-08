Espírito Santo quer Palhinha no Tottenham

Os responsáveis do Tottenham ponderam avançar para a contratação de Palhinha, garante a imprensa inglesa.Segundo o portal Football Insider, o médio do Sporting está no topo das prioridades da equipa orientada por Nuno Espírito Santo, mas os argumentos financeiros dos spurs não deverão ser suficientes para convencer os leões.

De acordo com a mesma publicação, o Tottenham acredita que uma proposta de aproximadamente 18 milhões de euros chegará para levar Palhinha para Londres. A questão é que este valor está muito aquém do desejado pelo Sporting, que olha para o internacional português como um dos ativos mais valiosos do plantel. Aliás, a última época foi de afirmação para Palhinha, que demonstrou todos os créditos na caminhada triunfante dos leões e também no Euro 2020, ao serviço da seleção nacional.