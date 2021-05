Esquema de corrupção terá permitido a Pedro Gonçalves jogar após teste de doping positivo

Um alegado esquema de subornos e comissões de milhares de euros - que circulou entre as altas instâncias da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do Colégio Disciplinar Antidopagem (CDA) - permitiu que o atual jogador do Sporting e melhor marcador do último campeonato, Pedro Gonçalves, conhecido como Pote, atuasse em várias partidas da Liga e da seleção nacional de sub-21 após testar positivo para doping, segundo revelam denúncias que estão agora a ser investigadas pelo Ministério Público (MP).O caso remonta a. Pote viria a testar positivo num controlo anti-doping após o encontro entre. Apesar do teste positivo, o jogador - que acabaria por assinar pelo Sporting - viria a ser beneficiado por um plano do seu empresário, Jorge Pires, para que não fosse suspenso preventivamente, evitando assim colocar em causa uma futura transferência e as comissões correspondentes.O caso, que agora está nas mãos do MP, investiga uma alegada circulação de dinheiro -- entre o presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP),, o chefe da divisão jurídica da ADoP,, o juiz do Colégio Disciplinar Antidopagem (CDA),, e, membro do CDA. Todos os nomes que estarão alegadamente envolvidos no processoqualquer quantia.Pote testou positivo para doping no diae o resultado do teste viria a ser dado a conhecer ao jogador e ao clube no dia. O atleta, apesar de saber do teste positivo, alinhou no dia seguinte -- num encontro entreEmbora o, pois o jogador acabaria por justificar a presença da substância no organismo - explicando que a administração tinha sido realizada através de infiltração e não por via oral -, a lei diz que um atleta com teste positivo deve ficar suspenso preventivamente. O que não aconteceu neste caso., altura em que Pote já envergava as cores leoninas e decidia várias partidas para o Sporting. Agora, o Ministério Público investiga o alegado esquema de corrupção que permitiu arrastar o processo disciplinar após o teste positivo para doping.