"Está chateado, não vamos levar a peito": Rúben Amorim sobre palavras do jogador dos dragões, Sérgio Oliveira

Após o empate em casa do FC Porto (0-0), Rúben Amorim abordou à SportTV as palavras de Sérgio Oliveira minutos antes, quando disse que para o Sporting empatar no Dragão era como ganhar a Champions.



"Fizemos 1 ponto, podíamos ter feito 3 ou 0. As palavras do Sérgio Oliveira, está chateado com o jogo, não vamos levar a peito, quando falamos a quente dizemos aquilo que queremos, é normal. . É a opinião dele. Nós temos de pensar no Santa Clara. São 10 pontos [de vantagem], mas o Braga joga amanhã e o que pode acontecer é perdermos 1 ponto para o segundo classificado", disse.

Ver comentários