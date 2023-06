Está definido o 11 do ano da liga portuguesa. Benfica com superioridade nos escolhidos

Um representante do Minho a fechar as escolhas do ? ? da #LigaPortugalbwin!



A temporada de Ricardo Horta foi e recebeu a devida valorização por parte dos treinadores e capitães #LigaPortugal #CriaTalento #NãoPára pic.twitter.com/bKwM0XZ8xv — Liga Portugal (@ligaportugal) June 25, 2023

O 11 do ano da liga portuguesa ficou este domingo fechado com a escolha de Ricardo Horta. A equipa foi votada por capitães e treinadores dos vários clubes da primeira divisão de futebol em Portugal.O conjunto dos melhores jogadores tem apenas futebolistas dos quatro melhores classificados. O Benfica é o clube mais representado, com cinco jogadores, segue-se o FC Porto com quatro e o Sporting e o Sp. Braga, ambos com um.Guarda redes: Diogo Costa (FC Porto);Defesas: Alejandro Grimaldo (Benfica), Nicolás Otamendi (Benfica), Pepe (FC Porto), António Silva (Benfica);Médios: João Mário (Benfica), Manuel Ugarte (Sporting), Otávio (FC Porto);Avançados: Ricardo Horta (SP. Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Mehdi Taremi (FC Porto)