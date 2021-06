“Esta época foi medíocre”, admite vice-presidente do Benfica

Tenho de deixar um pedido de desculpas aos adeptos e sócios pela época negativa que fizemos nas modalidades". Foi desta forma que Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica com o pelouro das modalidades fez o balanço da temporada no clube da Luz.O ‘mea culpa’ foi assumido esta segunda-feira, durante a cerimónia de apresentação de Alexis Borges, reforço da equipa de andebol do Benfica para a nova época. A chegada à Luz do pivô luso-cubano de 29 anos (ex-Montpellier), com contrato até 2025, passou para segundo plano, perante o peso das declarações de Fernando Tavares."Foi uma época medíocre, embora se destaque o trabalho fantástico feito nas equipas femininas e na equipa de voleibol. Para as equipas masculinas, um campeonato nacional de voleibol é muito curto para a dimensão do Benfica, embora o futsal ainda esteja em aberto", disse o dirigente, para depois enviar um recado para dentro do clube. "Sem por em causa o compromisso, temos de fazer mais e melhor. As pessoas que me acompanham neste clube sabem que é assim. Temos de ter capacidade de fazer o Benfica mais vencedor e competitivo", frisou.Nas coletivas modalidades de pavilhão, o Benfica foi campeão de voleibol, mas perdeu no andebol (FC Porto), basquetebol (Sporting) e hóquei em patins (FC Porto ou Sporting)A equipa de futsal do Benfica está na luta pelo título. A final à melhor de cinco com o Sporting está empatada (1-1). Próximo jogo é na quinta-feira.