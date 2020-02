"Está na natureza do William mentir": Bruno de Carvalho sobre ataque à Academia do Sporting

Bruno de Carvalho sugeriu ontem em tribunal que os jogadores tiveram responsabilidade pela relação de proximidade que foram estabelecendo com as claques. "Os jogadores quando saíam à noite, como o William [Carvalho], e se metiam em problemas, ligavam aos elementos das claques para os irem safar", afirmou.Mais à frente, o ex-presidente do Sporting, que foi ouvido durante duas horas, voltou a atacar o ex-capitão do Sporting."Quando cheguei à Academia o William disse: ‘acha que não sabemos que foi você?’ Foi assim que fui recebido. Está na natureza dele mentir", continuou. Bruno de Carvalho garantiu que não foi o mandante do ataque nem alterou a hora do treino no dia da invasão. "O que se passou em Alcochete foi um crime hediondo. O que os jogadores passaram eu passei mil vezes".Na reta final do depoimento, deixou ainda farpas ao treinador Jorge Jesus e ao sucessor na liderança do clube. "Estavam duas pessoas para serem despedidas no final da época. O Jorge Jesus, que acabou condecorado, e o Varandas, que acabou presidente". Na 35ª sessão de julgamento, o tribunal retirou a medida de prisão preventiva imposta a Mustafá, chefe da claque Juve Leo, que fica agora apenas obrigado a apresentações semanais. "Não sou um terrorista nem um traficante", disse Mustafá à saída do tribunal.Fernando Mendes, ex-presidente da Juve Leo, também foi ouvido. Garantiu que apenas foi a Alcochete conversar com Jorge Jesus. Sobre os telefonemas para Bruno de Carvalho, nas véspera do ataque, Mendes afirmou ter ligado para explicar o que ocorrera com Acuña. "Não sei o que disse. Com todo o respeito pelo Bruno de Carvalho, era uma conversa de bêbedos", explicou. Já Bruno de Carvalho disse ter ficado com a perceção, após falar com Fernando Mendes, que em causa estava uma disputa pela liderança da Juventude Leonina.Bruno diz que dorme no chão "junto à porta de casa para ter a certeza que ela abre". "Porque tenho claustrofobia", explicou.O ex-presidente do Sporting disse que só queria abandonar a reunião, que decorreu na ‘casinha’, porque lhe queriam bater. Por isso afirmou "façam o que quiserem", relatou ontem.As alegações finais do caso começam no dia 11 de março com a procuradora do Ministério Público. A juíza quer que todos os arguidos estejam presentes. Seguem-se as defesas.