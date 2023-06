O Estádio José Alvalade, que completa 20 anos no próximo dia 6 de agosto, está a ser alvo de obras profundas, com a particularidade de perder os polémicos azulejos e ganhar mais luz com a introdução de painéis led.



Depois de ter mudado o relvado e o sistema de rega, foi a vez de alterarem as cadeiras coloridas por outras todas verdes.









