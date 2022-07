Estádio do Dragão interdito por dois jogos

Passados 158 dias, saiu o castigo: o Estádio do Dragão foi punido com dois jogos de interdição pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido aos incidentes ocorridos em pleno relvado no jogo FC Porto-Sporting (2-2 para a Liga), no dia 11 de fevereiro deste ano.









Caso a pena agora aplicada não fosse passível de recurso, o FC Porto teria de realizar em casa emprestada os dois primeiros jogos do campeonato: na 1ª jornada com o Marítimo e na 3ª diante... do Sporting. Mas nada disto deverá acontecer.

Tal como sucedeu em situações semelhantes com outros clubes, o castigo poderá ser protelado. Para tal, o FC Porto terá de recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Como uma decisão deste órgão não irá acontecer em tempo útil, os azuis-e-brancos deverão apresentar uma providência cautelar, que a ser aceite suspende os efeitos da pena. No entanto, juristas contactados pelo CM defendem que o facto de Matheus Reis (jogador do Sporting) ter sido absolvido das acusações de agressão que lhe foram imputadas agrava a culpabilidade do FC Porto, situação que pode retirar argumentos à admissão da providência cautelar.





Para além da interdição, a SAD do FC Porto foi ainda condenada ao pagamento de 25 245 euros. Já João Paulo Vieira de Sousa (coordenador de segurança do FC Porto) foi punido com uma multa de 1350 euros, enquanto Ricardo Vasconcelos Carvalho (diretor de campo) e Carlos Alves Carvalho (diretor de segurança) pagam 918 euros cada. Três elementos de colete azul (organização do jogo) envolvidos nos incidentes, foram punidos com 75 dias de suspensão e multados em 3060 euros.





Após o jogo, Pepe (FC Porto) e Tabata (Sporting) foram suspensos preventivamente, cumpriram dois jogos de castigo e foram depois punidos com 23 dias de suspensão.

Motorista de rui costa suspenso



Ricardo Santos, motorista de Rui Costa, foi suspenso por 17 dias e multado em 2870 € pelo CD da FPF, por ter infringido os artigos 136º e 112º do Regulamento Disciplinar da Liga (lesão da honra e reputação e denúncia caluniosa). Os factos ocorreram após a vitória do Sporting sobre o Benfica (2-1) na final da Taça da Liga, em 29 de janeiro. No mesmo âmbito, Luisão (diretor do Benfica) e Hugo Viana (diretor do Sporting) já haviam sido punidos.