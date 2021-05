A final da Liga dos Campeões será disputada no Estádio do Dragão, no Porto.



A informação é avançada pelo jornal espanhol "Marca". Portugal volta assim a receber a competição europeia pelo segundo ano consecutivo, depois do Estádio da Luz, em Lisboa, ter sido palco do final de 2020. Manchester City e Chelsea medem forças este ano a 29 de maio.





O estádio de Wembley, em Londres, chegou a ser uma alternativa. No entanto, e visto que Portugal foi colocado na lista verde de destinos, o Porto foi a escolha da organização.

O final da prova estava marcado para Istambul, mas o Reino Unido acabou por colocar a Turquia na lista vermelha de países de risco da Covid-19, desaconselhando as viagens para o país e obrigando a uma quarentena de 10 dias após o regresso do país.