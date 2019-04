Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estádio do Vitória de Setúbal vandalizado após ter sido invadido por grupo de investidores

A PSP está a investigar o caso. Autores já foram identificados.

Por Mário Figueiredo | 20:25

Um grupo de investidores do Vitória de Setúbal invadiu esta segunda-feira os balneários do clube e o ambiente aqueceu com gritos, mesas viradas e vidros partidos, apurou o CM.



Os investidores, representados por Celeste Rodrigues, Paulo Rodrigues e Paulo Teixeira, colocaram 700 mil euros no clube e reclamam o pagamento. O CM sabe que chegaram a ir à casa do presidente Vítor Hugo Valente mas não foram recebidos. Dirigiram-se então ao Bonfim onde entraram pela Porta Zero e foram ao balneário, onde exigiram ser recebidos pelo presidente, que não se encontrava no clube. Os jogadores ficaram atónitos com o sucedido.



Os investidores dizem que o V. Setúbal "não cumpriu com o plano de pagamento". Referem que apesar do esforço não têm sido recebidos por ninguém da SAD para dar as respetivas expelições. Queixam-se ainda do facto desta situação decorrer há dez meses e que a verba deveria ter sido saldada com a venda de Frederico Venâncio ao V. Guimarães. "Os autores deste ato terrorista praticado no estádio estão identificados. A PSP já tomou conta da ocorrência", pode ler-se no comunicado.