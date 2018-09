Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estádio municipal vai levar mais 4 milhões à Câmara de Braga

Autarquia condenada a pagar indemnização por "obras a mais".

Por Manuel Jorge Bento | 09:56

O Tribunal Administrativo e Fiscal condenou a Câmara de Braga a pagar mais quatro milhões de euros, no prazo de 20 dias, por "trabalhos a mais" na construção do estádio municipal.



A autarquia já tinha sido condenada, no ano passado, a pagar seis milhões de euros. As duas ações foram interpostas pela ASSOC - Obras Públicas ACE. Ricardo Rio, presidente da câmara, indica que "há demasiadas amarras" do passado - à data da construção daquela infraestrutura, entre 2002 e 2003, a autarquia era gerida por Mesquita Machado.



A Câmara de Braga indica, em comunicado, que o estádio tinha um custo inicial previsto de 65 milhões de euros, mas "ao longo da construção, as obras de execução derraparam para mais de 150 milhões".



Lembra ainda que decorre uma terceira ação contra o município, na qual o consórcio reclama mais 10 milhões, sendo que o caso se encontra em apreciação no Supremo Tribunal de Justiça.



A autarquia indica que esta "é uma herança demasiado pesada, que prejudica todos os bracarenses". Termina referindo que "a única fonte de receita do município é a renda cobrada ao Sp. de Braga de 550 € mensais.



PORMENORES

Mesquita levado à justiça

Desde que deixou a liderança da Câmara de Braga, Mesquita Machado tem-se visto a braços com a Justiça. Foi condenado a três anos de pena suspensa no processo das Convertidas e está acusado de prevaricação, no caso dos parquímetros.



7,5 milhões por ano

O comunicado recorda uma dívida bancária contraída pelo então executivo de 80,1 milhões de euros, dos quais ainda estão por pagar 25 milhões, sendo que todos os anos a câmara tem um encargo para com os bancos, de 7,5 milhões de euros.