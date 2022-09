Estamos a jogar bem, os jogadores estão ligados com bom espírito e as vitórias estão a ajudar-nos a ser uma equipa. Estamos bem, mas não podemos relaxar. Ganhámos sempre devido ao trabalho duro, nos treinos e nos jogos. Se continuarmos com este trabalho e motivação, podemos lutar por títulos, sim”, disse Roger Schmidt, na antevisão do jogo de hoje com o Famalicão, admitindo que as 10 vitórias em 10 jogos “dão confiança”.









Ver comentários