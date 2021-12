"O Estrela Vermelha está a um nível idêntico, mas nós estamos muito melhores e os resultados atestam isso. Estamos confiantes no ponto certo e não a um nível de exuberância”, disse esta quarta-feira Carlos Carvalhal, crente numa vitória do Sp. Braga no jogo desta quinta-feira (20h00 - SIC) que garanta o 1º lugar do Grupo F e o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa - o 2º classificado vai ao play-off.









O Estrela Vermelha tem 10 pontos (mais um do que o Sp. Braga, com 9) e, no caso de o Midtjylland (8 pts.) não vencer, aos sérvios basta o empate para ficarem no 1º lugar. “Quem tem possibilidade de dois resultados tem mais algumas cautelas. Mas nós também as teremos, porque só se formos equilibrados é que podemos vencer”, avisou Carvalhal, que ainda não sabe se pode contar com os lesionados Tormena, Al Musrati e Galeno.

“Estamos numa fase decisiva e não podemos perder jogadores em situação de risco. Esses não avançam, [joga] quem estiver a 100%”, garantiu o técnico, consciente que uma derrota ou o empate podem ditar a queda para o 3º lugar e para o play-off da Liga Conferência (a terceira competição da UEFA).

vitória dá folga em fevereiro







O primeiro lugar do grupo garante o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, enquanto que o segundo classificado terá de disputar o play-off de acesso a essa eliminatória. São dois jogos a mais, marcados para os dias 17 e 24 de fevereiro de 2022 .

Elogios a Diogo Leite



“Soube conviver com o erro [na derrota por 2-3 na Dinamarca com o Midtjylland] e fez grandes exibições desde esse jogo”, disse Carlos Carvalhal sobre Diogo Leite.





Horta deixa garantia



“A equipa está preparada para o desafio e trabalhámos bem o jogo. Sinto a equipa muito confiante, num jogo importante”. afirmou Ricardo Horta.