"O Sp Braga está a fazer uma boa época. Tem muita qualidade individual, estilo de futebol ofensivo, é por isso que é um dos candidatos ao título. Espero um grande jogo no nosso estádio, já mostrámos nas últimas semanas que estamos de volta, que invertemos a má fase", disse Roger Schmidt na antevisão do jogo com o terceiro classificado.









