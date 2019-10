"Estamos envergonhados": Frederico Varandas reage à eliminação do Sporting na Taça de Portugal

"Estamos envergonhados". Foi assim que o presidente do Sporting, Frederico Varandas, classificou o momento da equipa leonina após a eliminação da Taça de Portugal.Recorde-se que os leões perderam esta quinta-feira por 2-0 no terreno do Alverca."Estamos envergonhados com o que se passou aqui. Não há a mínima desculpa. Estamos envergonhados e este grupo tem de reagir, tem a obrigação de reagir", disse Frederico Varandas em declarações à imprensa, recusando-se a responder à pergunta se tem condições para continuar à frente dos destinos do clube.O Sporting foi eliminado da Taça de Portugal, da qual era o detentor do troféu, ao perder por 2-0 frente ao Alverca, segundo classificado da Série D do Campeonato de Portugal.