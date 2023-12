Vencer para alcançar a liderança isolada na Liga. Esse é o grande objetivo do Sporting, que, na voz de Francisco Trincão, traça a meta para o clássico de segunda-feira com o FC Porto: "Estamos focados e com muita vontade de ganhar o jogo."



O extremo diz que a equipa está "bem e preparada", mas não poupa elogios ao rival.









Ver comentários