“Estamos muito melhor do que há umas semanas”: Jesus confiante em triunfo no Clássico

Nestes últimos jogos, a equipa vai dando demonstração de alguma recuperação pelo facto de ter mais opções. Para amanhã [hoje], só temos o André Almeida lesionado. Tenho mais opções, estamos muito melhor do que há umas semanas", disse esta quinta-feira Jorge Jesus na antevisão do jogo com o FC Porto.O técnico das águias mostrou confiança em sair do Dragão com um bom resultado: "O Benfica tem de dar uma resposta com qualidade de jogo ofensiva e tentar disputar todos os momentos, para que sejamos melhores e sair de lá com os três pontos, que é o nosso grande objetivo". A possibilidade de ficar mais longe do líder Sporting não preocupa Jesus. "É um problema dos dois, FC Porto e Benfica têm os mesmos pontos [31, a quatro do Sporting]. Quem perder… Já está a fazer contas que o Sporting ganha. É preferível estar a dois ou três pontos [do primeiro lugar] do que a cinco ou seis, mas é uma situação recuperável, para mais não tivemos ainda nenhum jogo com o nosso rival [Sporting]. Só posso falar disso depois do jogo", salientou Jesus falando sobre o que um triunfo pode trazer à equipa: " Uma vitória dá mais conforto na classificação e moral".Para vencer o FC Porto no seu estádio, Jesus sabe que os "jogadores criativos podem fazer a diferença". "Acredito que os nossos jogadores têm capacidade para isso", destacou."Estamos preparados para encontrar um adversário forte no Dragão. O Benfica tem de dar resposta às dificuldades com qualidade e boa organização de jogo, defensiva e ofensiva. Tentar disputar todos os momentos do jogo para que a equipa do Benfica seja melhor e possa sair de lá com os três pontos. É esse o nosso grande objetivo", disse o técnico encarnado, assegurando que uma eventual ausência do portista Otávio no onze "não muda nada" nas águias, mas pode ter "influência" nos dragões.