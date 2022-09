O Benfica recebe esta sexta-feira na Luz (19h00) o Vizela, equipa que na 2ª jornada causou muitos problemas ao FC Porto (Marcano só fez o golo da vitória por 1-0 aos 89’), e Roger Schmidt garante que não vai ser apanhado desprevenido. “Vemos sempre os jogos dos adversários. Estamos preparados para tudo, do ponto de vista mental e taticamente”, disse esta quinta-feira o treinador das águias.









Reconhecendo que é uma boa sensação estar no 1º lugar da Liga, o técnico alemão manteve a exigência elevada: “Isto é um bom momento. Após quatro jogos, não é especialmente relevante. Estamos concentrados no que vamos fazer no próximo jogo, e tentamos melhorar em todos. Se nos desconcentrarmos, deixamos de poder jogar a este nível. Para mim, enquanto treinador, é muito importante transmitir isto aos jogadores. Precisamos de tentar sair com os três pontos, temos de estar no aqui e agora, assim como manter esta atitude.”

Falando algumas horas antes do fecho do mercado, Schmidt deixou para esta sexta-feira um balanço final do plantel, mas ainda assim demonstrou confiança: “Estou muito satisfeito com o plantel. O foco e a concentração têm sido impecáveis, os jogadores estão a jogar bom futebol, e tentámos ajustar o plantel na pré-época. Temos de estar atentos ao mercado para ver que jogadores estão disponíveis e depois é uma questão de tomar decisões. É mais fácil fazer contratações no início, porque não há a pressão.”



Alerta para "perder alguns jogadores durante a época"

Roger Schmidt admitiu esta quinta-feira que não sabe quando poderá contar com Lucas Veríssimo. Isto quando os compatriotas João Victor e Morato também estão lesionados. Como Vertonghen "quis partir", para o jogo desta sexta-feira o técnico só tem dois centrais disponíveis, Otamendi e António Silva, que são "excelentes opções". "Estas coisas acontecem. Precisamos de estar prontos para perder alguns jogadores durante a época", defendeu o treinador.