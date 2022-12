Roger Schmidt garantiu esta quinta-feira que Enzo Fernández vai ficar garantidamente até ao final do ano: "Saída de Enzo? Estamos salvos até dia 31 de dezembro."



O técnico do Benfica não fugiu ao assunto do dia na Luz. "Para já, estamos em véspera de jogo e estou tranquilo. Depois abre-se o mercado e quando se tem jogadores de grande talento corremos sempre o risco de perder jogadores.









