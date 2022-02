'Estamos seguros': Treinador Paulo Fonseca chega à Roménia após ter ficado retido com a família em Kiev

O treinador português de futebol Paulo Fonseca, que estava retido com a família em Kiev, informou ter conseguido chegar à Roménia, onde já se encontra, após mais de 30 horas de viagem.

"Eu e a minha família já estamos fora da Ucrânia, após mais de 30 horas de viagem chegámos à Roménia, onde estamos neste momento. Conto regressar amanhã [na segunda-feira] a Portugal, onde darei mais detalhes de como foram estes longos dias", disse o treinador português num vídeo publicado no seu Instagram.

Paulo Fonseca estava na Ucrânia e chegou a refugiar-se num hotel de Kiev depois de a Rússia lançar na madrugada de quinta-feira uma ofensiva militar na Ucrânia.

O treinador disse pretender agradecer às pessoas que o ajudaram muito neste momento: "Estamos seguros (...), mas o pesadelo continua para aquele povo, que continua a lutar de uma forma heroica".

Na mensagem, Paulo Fonseca, que treinou o Shakhtar Donetsk entre 2016 e 2019, apelou para que todos continuem a lutar pelo povo ucraniano, acrescentando que este está a "sofrer de uma forma injusta e cruel".

My family and I are safe in Romania and hopefully will travel to Portugal on Monday. We thank everyone who has helped us. The nightmare continues for people in Ukraine and we appeal for help and for the war to end. pic.twitter.com/uXr8ONnyIc