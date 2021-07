"Estas situações afetam sempre do ponto de vista emocional": Mourinho comenta crise no Benfica

O novo treinador da Roma, José Mourinho, disse, em entrevista exclusiva ao Correio da Manhã e à CMTV, que os treinadores e jogadores do Benfica "têm de se focar no seu trabalho", apesar de situações como esta "afetarem sempre um bocadinho do ponto de vista emocional". Sem querer comentar em específico a detenção de Luís Filipe Vieira, Mourinho alerta para o facto de o Benfica ter pela frente, dentro de pouco tempo, duas pré-eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões."No caso específico do Benfica, tem as eliminatórias de acesso à Champions, que são muito importantes para a estabilidade económica e financeira do clube e para eventuais investimentos que pretendam fazer", disse o treinador português, que iniciou a sua carreira como treinador principal há 21 anos, precisamente ao serviço do Benfica, lembrando que "os jogadores e os treinadores sabem de tudo isto e a direção que têm de seguir".