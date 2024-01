“Se alguém me condecorar a título póstumo, não quero que ninguém lá vá. Ai de quem for, que eu venho cá abaixo e dou um par de estalos. Estátua? Para quê, para os cães irem lá mijar?” A declaração de Pinto da Costa consta da entrevista de fundo ao programa ‘Primeira Pessoa’, que a RTP1 transmite esta quarta-feira à noite na íntegra.





O presidente do FC Porto também aponta Sérgio Conceição como um treinador que “vai ficar na história” do clube. Refere ainda Bobby Robson e José Mourinho como técnicos que o “marcaram como pessoas”. Pelo menos no excerto divulgado, não há qualquer referência a André Villas-Boas, técnico campeão e vencedor da Liga Europa em 2010/11 que vai defrontar Pinto da Costa nas eleições de abril.