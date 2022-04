"Este jogo [com o Santa Clara] é o mais importante", diz Sérgio Conceição

"O importante não é olhar para o fim mas olhar para aquilo que temos neste momento. Se olharmos para a frente acabamos por tropeçar." Foi desta forma que Sérgio Conceição fez questão de deixar um alerta aos jogadores do FC Porto, este domingo, durante o lançamento da partida com o Santa Clara - esta segunda-feira à noite, no Estádio do Dragão - que fecha a 28ª jornada da Liga, quando questionado sobre se a vantagem (6 pontos) sobre o Sporting era confortável na luta pelo título. "Temos de estar focados no objetivo final, mas percebendo que o jogo contra o Santa Clara é o mais importante", alertou.O histórico de jogos diante dos açorianos é pautado por vitórias portistas mas também por dificuldades em campo. "Vejo uma equipa que, independentemente de ter tido três treinadores [esta temporada], não mudou muito a sua dinâmica. A equipa sente-se confortável a jogar da forma como joga, muda um ou outro elemento mas não altera muito o que é a equipa", revelou. "É consistente, sofre poucos golos e tem poucas derrotas", acrescentou.Sérgio Conceição conhece bem Mário Silva, o treinador adversário, como jogador e, depois, como treinador da formação do FC Porto."Fez um trabalho excelente com jovens que hoje estão na equipa principal do FC Porto. Percebi algumas das coisas que ele faz e que gosta. Mas uma coisa é o futebol jovem e outra é o futebol profissional", rematou o técnico da formação que lidera o campeonato.Devido a castigo da Liga, Sérgio Conceição não vai estar no banco, cabendo uma vez mais a Vítor Bruno comandar a equipa no terreno. "Não há grande diferença. Não é por aí que o jogo se vai decidir", garante Conceição.O Santa Clara é a única equipa portuguesa que nesta temporada ganhou ao FC Porto (3-1, na fase de grupos da Taça da Liga, em São Miguel).Caso não perca esta segunda-feira, o FC Porto iguala o recorde de jogos seguidos na Liga (56) sem derrotas, que dura há 44 anos e está na posse do Benfica.