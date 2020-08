“Estejam tranquilos que estou bom”: Antunes passa palavra de confiança aos sportinguistas

Antunes, 33 anos, que esteve longo tempo afastado dos relvados, fruto de uma rutura nos ligamentos que o conduziu à sala de operações, passou esta segunda-feira uma palavra de confiança aos sportinguistas, garantindo encontrar-se em boas condições físicas e pronto a dar uma resposta digna na nova época. "Podem estar tranquilos que o Antunes está bom", afirmou o lateral-esquerdo, ex-Getafe.

O internacional confessa ter-se sentido bastante bem no jogo-treino com o Estoril, que os leões perderam (2-1). "Não tinha dúvidas sobre a minha condição física. Trabalhei no duro durante a recuperação e também este ano. Estes treinos e jogo de preparação ajudaram-me a ganhar mais confiança, mas, quanto à condição física, não tenho dúvidas que estou preparado para esta época. Vou dar o máximo em cada jogo e treino", afirma o defesa.

Antunes refere que a competitividade com Nuno Mendes é boa para ambos. "Ele é um jovem cheio e qualidade, não há nada a enganar, um jovem cheio de talento que vai dar muito ao Sporting e ao futebol português. No que puder, vou ajudar", diz o canhoto, lembrando que o sistema de 3x4x3 de Rúben Amorim "traz muitas vantagens à equipa".