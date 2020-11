Trabalhámos com os jogadores que estavam cá. Dão-nos segurança para ter ambição e a confiança de passar a eliminatória”, disse esta sexta-feira Jorge Jesus, na antevisão do jogo deste sábado da Taça de Portugal, às 21h15, com o Paredes. O técnico do Benfica não contará com os internacionais que nos últimos dias representaram as respetivas seleções.









Jorge Jesus assume que terá pela frente um clube que está a fazer um “bom” percurso no Campeonato de Portugal: “É um jogo que significa tudo para o adversário, que tem pretensões de subir de divisão. Na véspera, os jogadores já sonham com o Benfica. É uma festa, que só não é total porque não tem público”.

O treinador do Benfica considera ainda que as águias têm “responsabilidade” de passar à fase seguinte da prova rainha: “A Taça de Portugal traz muitas surpresas. Estamos preparados para elas, sempre com muito respeito pelo adversário”. Jesus volta hoje a disputar um jogo da Taça de Portugal. Em 2017/18, o técnico esteve na final enquanto treinador do Sporting [os leões perderam, 2-1, frente ao Desp. Aves], poucos dias após a invasão à Academia de Alcochete. “Nunca mais quero recordar-me disso na minha história como treinador de futebol. Não por ter perdido, mas por tudo o que se passou antes. Se chegar à final, e caso seja no Jamor, sou capaz de me lembrar da última tristeza”, frisou.

“É um jogador de seleção, trabalhou comigo alguns anos e sei o valor dele. Como treinador do Benfica, gosto de todos os grandes jogadores, mas isso não quer dizer nada. Temos vários jogadores para essa posição [meio-campo], que me dão a segurança necessária, mas não tenho problema em dizer que o William [Carvalho] é um excelente jogador”, referiu ontem Jorge Jesus, confrontado com declarações de Paulo Futre sobre William Carvalho, na CMTV.







"Gostava de ter o Lucas Veríssimo"

“O Lucas Veríssimo foi sempre um jogador que fazia parte da agenda na escolha dos centrais. Todo o processo burocrático que possa surgir já não é comigo, mas sim com o presidente, o Rui Costa e o diretor financeiro do Benfica. Não sei se vou, ou não, ter Lucas Veríssimo. Se perguntar se gostava de o ter? Gostava, disso não tenho dúvidas”, confirmou o treinador do Benfica. O defesa-central brasileiro, do Santos, é a prioridade dos encarnados para a reabertura do mercado, já em janeiro.



"William é excelente jogador"

pormenores



Tiago Pinto “é perda”



“É uma perda, mas faz parte do processo do que é o futebol em Portugal. É uma realidade do futebol português: os melhores estão a sair”, considerou o técnico dos encarnados.





Vítor Ferreira é o árbitro



O árbitro Vítor Ferreira (AF Braga), de 32 anos, foi o escolhido para dirigir o Paredes-Benfica. Paulo Miranda e Valdemar Maia são os assistentes.