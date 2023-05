O estilo de comunicação de Rúben Amorim nas conferências de imprensa não é consensual entre diversos dirigentes de topo do Sporting, sabe o Mais Sport. As respostas sem filtro que dá sobre todos os temas não recolhem unanimidade dentro do clube.



Há quem defenda que o treinador deveria resguardar-se mais, especialmente nas questões financeiras que por vezes aborda.









