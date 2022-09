O Estoril venceu esta segunda-feira em Vizela, por 1-0, no jogo que encerrou a 6ª jornada da Liga, alcançando assim o seu terceiro triunfo na prova. Já os vizelenses continuam sem vencer em casa.









Depois de um início equilibrado e sem rasgos junto das áreas, aos 15 minutos o Vizela criou o primeiro momento de perigo, protagonizado por Kiko Bondoso, que antes da partida foi homenageado por ter ultrapassado os 100 jogos (já completou 102) com a camisola vizelense.

Quando respondeu a esta ameaça adversária, o Estoril colocou-se em vantagem. Joãozinho cobrou um canto e Erison Danilo, jogador cedido pelo Botafogo, desviou de cabeça, quando estavam decorridos 28 minutos. Perto do intervalo chegou a polémica. O assistente de Manuel Mota deu indicação de falta para penálti cometida por Pedro Álvaro sobre Osmajic, o Estoril protestou de forma veemente mas o avançado montenegrino do Vizela acabaria por falhar, ao rematar por cima.





Na 2ª parte a equipa de Álvaro Pacheco acelerou os processos ofensivos e Dani Figueira (59’) teve de se aplicar para evitar que Osmajic empatasse. Aos 71’ a oportunidade foi ainda mais flagrante, mas Kiko Bondoso escorregou na hora do remate, desperdiçando uma oferta de Dani Figueira. Dois minutos depois, a tarefa vizelense ficou ainda mais condicionada, quando Tomás Silva foi expulso (acumulação de amarelos) por ter simulado um penálti. Ainda assim, a supremacia manteve-se, em busca pelo menos do empate, e no período de compensações Dani Figueira negou o golo a Schmidt com uma defesa soberba.