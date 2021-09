Estoril ganha em Tondela e é vice-líder

O Estoril venceu esta segunda-feira à noite o Tondela por 2-1 e subiu ao segundo lugar da tabela classificativa, com 13 pontos, a dois do líder Benfica.Na primeira parte, o Estoril foi superior em todos os momentos do jogo e fez dois golos após perda de bola infantil de Khacef: aos 20’ por Chiquinho e aos 44’ por Ruiz. Após o intervalo, o Tondela foi à procura do resultado e reduziu aos 51’ através de um espetacular remate do uruguaio Boselli.A equipa da casa manteve-se por cima do jogo mas o treinador do Estoril montou a equipa de forma a segurar a vitória e os três pontos.