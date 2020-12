Estoril Praia impõe-se ao Boavista e consegue vaga nos 'oitavos' da Taça de Portugal

O Estoril Praia, da II Liga de futebol, assegurou este sábado uma vaga nos oitavos de final da Taça de Portugal, ao receber e vencer o primodivisionário Boavista, por 2-1, em jogo da quarta eliminatória.

Indiferentes à diferença de escalão, os estorilistas assinaram uma exibição coesa e inteligente, aprimorada ainda pela sorte do jogo, com os golos de Crespo e Hugo Gomes -- em particular o tento inaugural - a surgirem em momentos de maior dificuldade. Já o Boavista, que hoje foi orientado interinamente por Vasco Rosendo, lutou muito, mas sem grande clarividência para ameaçar a baliza contrária.

A primeira parte foi muito disputada e sem que uma das equipas conseguisse impor o seu jogo. Contudo, a intensidade não foi acompanhada de oportunidades de golo, sobressaindo apenas três tentativas de fora: uma para o Estoril, por Vidigal, logo aos oito minutos, à figura do guardião Bracali; duas para o Boavista, através de Angel Gomes e Hamache, com Thiago Freitas e Joãozinho a evitarem o pior para a baliza 'canarinha'.

A superioridade 'axadrezada' que se começava a evidenciar antes do intervalo só se acentuou na entrada da segunda parte, com os visitantes a conseguirem empurrar os anfitriões para a sua área. Foi então que, contra a corrente do jogo, o Estoril chegou ao golo, com Crespo a assinar, aos 61 minutos, o 1-0, num remate forte de fora da área em recarga ao alívio de Bracali a um livre lateral.

O Boavista tentou reagir e recuperar a igualdade na partida, mas as alterações na equipa pouco trouxeram de novo e acabou por ser novamente surpreendido. Um novo livre no flanco direito do ataque culminou no 2-0, num cabeceamento certeiro do defesa Hugo Gomes, que juntou eficácia ofensiva à sobriedade e liderança no último reduto.

Apostado em gerir e fazer correr o tempo até ao apito final, o Estoril viu o Boavista ainda reduzir para 2-1, por Jorge Benguché, que saltou do banco no segundo tempo para encostar para o golo numa jogada de insistência aos 89 minutos. Todavia, era demasiado tarde para inverter o destino das equipas na Taça: o Estoril segue para os oitavos de final, o Boavista diz adeus à prova.

Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.

Estoril Praia - Boavista, 2-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Crespo, 61 minutos.

2-0, Hugo Gomes, 75.

2-1, Jorge Benguché, 89.

Equipas:

- Estoril Praia: Thiago Silva, João Diogo, Hugo Gomes, Marcos Valente (Hugo Basto, 46), Joãozinho, Gamboa, Crespo, André Franco (Rosier, 87), Harramiz, Vidigal (Murilo, 83) e Aziz (João Carlos, 73).

(Suplentes: Nuno Macedo, Hugo Basto, Empis, Lazare Amani, Rosier, João Carlos e Murilo).

Treinador: Bruno Pinheiro.

- Boavista: Rafael Bracali, Cannon, Cristian Castro, Chidozie, Hamache, Show (Gustavo Sauer, 80), Javi García, Angel Gomes (Jorge Benguché, 78), Nuno Santos, Alberth Elis e Yusupha (Paulinho, 66).

(Suplentes: Leo Jardim, Gustavo Sauer, Jorge Benguché, Ricardo Mangas, Jackson Vernaza, Sebastien Perez e Paulinho).

Treinador: Daniel Rosendo.

Árbitro: Iancu Vasilica (Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Javi García (36), Hugo Gomes (39), Paulinho (78), João Diogo (90+3) e Nuno Santos (90+5).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.