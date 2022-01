O Estoril fez um pedido oficial para adiar o jogo com o FC Porto, no sábado, devido ao surto de Covid que está a afetar a sua estrutura de futebol. Entre jogadores e staff próximo da equipa, à volta de 30 pessoas tinham testado positivo esta segunda-feira.Ao que o CM apurou, com base nos testes realizados, esta segunda-feira, o Estoril tinha 18 futebolistas disponíveis - o regulamento impõe um mínimo de 13, sendo um deles guarda-redes.