O Estoril entrou com pressa no jogo e precisou de apenas 55 segundos para fazer o golo (Alejandro Marqués), que valeu o triunfo sobre o Gil Vicente e interrompeu uma série de 6 derrotas.





Os gilistas entraram a dormir e acordaram com um murro no estômago. Assumiram as rédeas do jogo, mas pecaram na finalização, nomeadamente por Fran Navarro e Fujimoto. Mesmo assim, apesar do ascendente forasteiro, foi o Estoril quem voltou a dispor da melhor ocasião na primeira parte com Tiago Gouveia a rematar por cima da baliza.