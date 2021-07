Estoril voa na Madeira na 1.ª fase da Taça da Liga

Um golo de João Pedro aos 90 minutos garantiu o triunfo (2-1) do Estoril no terreno do Nacional, em jogo da 1ª fase da Taça da Liga.O jogo marcou o regresso dos adeptos madeirenses às bancadas, ainda que a afluência tenha sido tímida. Os adeptos tiveram de apresentar um teste rápido de antigénio à Covid-19, feito nas 48 horas antes da partida, com resultado negativo.Também com público na bancada, o Marítimo perdeu (0-1) em casa frente ao Boavista. Luís Santos fez o único golo aos 41 minutos.Na Póvoa de Varzim, triunfo (4-3) do Rio Ave no terreno do Varzim, nos penáltis, após um empate a uma bola no fim dos 90 minutos. O jogo ficou marcado pelos desacatos entre os adeptos das duas equipas antes do apito inicial, junto ao Casino da cidade. Não foram registadas detenções.A maior surpresa foi a vitória nos penáltis (4-3) do Penafiel (II Liga) frente ao Moreirense, equipa do primeiro escalão, após um empate (1-1) no final do tempo regulamentar. Rui Pedro marcou pelo Penafiel (66’), enquanto Franco (68’) fez o golo dos minhotos.