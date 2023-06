"Estou a receber ameaças intimidatórias no Messenger. Por enquanto, ainda não tomei qualquer medida, mas o meu advogado já me disse para as guardar e contactar as autoridades se as coisas começarem a ficar mais complicadas. Se isso suceder, não terei outra alternativa", disse, ao CM, Mário Loja, antigo jogador do Boavista, que há "mais de 18 anos" tenta que o clube lhe pague "os mais de 135 mil euros, relativos a salários", que lhe deve.









