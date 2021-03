Rui Patrício tranquilizou os seus seguidores com a sua primeira mensagem após a aparatosa lesão sofrida no Wolverhampton-Liverpool, na segunda-feira, que causou preocupação a companheiros e adversários."Obrigado a todos pelas vossas mensagens. Estou muito grato por todo o apoio que estão a dar! Significa muito para mim! Estou a recuperar bem!", disse o guarda-redes do Wolves no Instagram.Recorde-se que o internacional português até teve de receber oxigénio após um choque com o colega Conor Coady.