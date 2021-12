"Quero pedir desculpas ao povo de Valladolid, ao Fran Sánchez, que me trouxe para aqui, aos adeptos, ao povo equatoriano e à minha mãe. Não vi o outro carro, e quando cheguei ao cruzamento apareceram de frente... eu já não consegui travar ou desviar-me. Estou muito arrependido com o que sucedeu e espero que tenha sido a primeira e última vez”. Foi desta forma que Gonzalo Plata abordou pela primeira vez o acidente em que esteve envolvido e no qual acusou 1,20 de taxa de alcoolemia, o dobro do permitido em Espanha.









O equatoriano, que está emprestado pelo Sporting ao Valladolid, classificou o sucedido como um “erro sem justificação”. O avançado, de 21 anos, ainda confessou que ficou “muito nervoso” após o acidente. “Passei um dia horrível. Só pensava no que me podia ter acontecido, ao meu amigo (Vicente Jaime, jogador do Independiente del Valle) e às pessoas que seguiam no táxi. Vou também pedir desculpas no balneário”, referiu.

O jogador pretende agora “seguir em frente”. “Entendo que estejam zangados, mas acreditem que fazer isto é algo que me dói muito... sei que os adeptos também estão dececionados comigo”, disse, admitindo que “aguarda o castigo”.









Leia também Paulo Futre em entrevista: “Quando comecei a caminhar já tinha uma bola nos pés” O diretor-desportivo do Valladolid, Fran Sánchez, não perdoou a atitude do atleta, mas referiu que “não pretende prescindir” dele, deixando a decisão de jogar ou não nas mãos do treinador Pacheta.

O Sporting tem mantido contacto com os dirigentes espanhóis, que até estavam dispostos a pagar os 10 milhões da cláusula de opção do jogador.