"Tenho mais um ano e meio de contrato. Só quando vencermos troféus é que podemos dizer que fomos bem-sucedidos. Estou muito feliz, talvez fique mais tempo, mas não acho que agora exista pressão para renovar. Quero mostrar que sou bom o suficiente para o Benfica”, disse ontem Roger Schmidt no lançamento do jogo decisivo no terreno do Moreirense para a Taça da Liga (este sábado, às 19h00).









