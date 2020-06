"Estou solidário com os jogadores": Pinto da Costa lamenta vandalismo contra autocarro do Benfica

O caso que envolveu o autocarro do Benfica e que enviou dois jogadores - Weigl e Zivkovic - para o hospital mereceu o repúdio de Pinto da Costa, este sábado. À saída do Dragão Arena, onde decorre o ato eleitoral do FC Porto, o presidente e candidato pela Lista A às eleições foi confrontado com o tema, demonstrando total repúdio perante o episódio.



"Vandalismo é sempre de criticar. Seja de onde seja, venha de onde vier. Lamento e estou solidário com os jogadores do Benfica. Quem fez isso tem que ser castigado", apontou o líder dos azuis e brancos.

